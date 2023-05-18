الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري أبطال إفريقيا| كولر وكابتن الأهلي يتحدثان عن مواجهة الترجي التونسي في المؤتمر الصحفي

كولر
كولر

يحضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق الأول ‏المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والترجي التونسي، والمقرر له الثانية عشرة والنصف  اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة.

ويتحدث المدير الفني للأهلي وكابتن الفريق إلى وسائل الإعلام عن مباراة الترجي ورؤيتهما للقاء العودة المحدد له مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي وسط حضور 10 آلاف مشجع بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

ويقام المؤتمر الصحفي الخاص بفريق الترجي التونسي بحضور المدير الفني وكابتن الفريق، في الثانية عشرة ظهرًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في استاد القاهرة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة الترجي.

وسيتم فتح تدريب الفريق  الأول اليوم أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

الترجي التونسي السويسري مارسيل كولر استاد القاهرة كابتن الأهلي مؤتمر الصحفي

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