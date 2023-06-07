مختار نوح لـ "الشاهد": مرسى لم يكن ينفع رئيسًا أو حتى عضو برلمان

قال مختار نوح، المفكر والباحث القانوني، إنه لا يتعاطف مع محمد مرسي، وكان رجلاً مغلوبًا على أمره ورجلا لا يستطيع أن يبدي رأيه، وبأن قهره كان نابعًا عن العجز، وإنما يعتبر ذلك توصيفًا لشخصيته، معقبًا: "مرسي لا كان ينفع رئيس ولا كان ينفع عضو برلمان".

وأضاف مختار نوح خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "أتذكر وأنا في السجن تشاحن معي أحد الصيادلة، عندما قولت بأن مرسي لا ينفع بأن يكون عضو برلمان، فاتهمني بأنني أريد أن أكون الوحيد في تاريخ الإخوان، وتشاحن معي على أساس أنني أُحقر منه، معقبًا: "مرسي لا يصلح لشيء، وأعتقد أن الشيء الوحيد الذي نجح فيه مرسي تقريبًا هو الكربون الأسود لأنها عملية لا يوجد بها ذكاء ولا حركة".

عن برنامج “الشاهد”

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتى 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.