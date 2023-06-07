مختار نوح لـ"الشاهد": بداية سقوط الإخوان يوم أن أقالوا حسب الله الكفرواى

قال المفكر والباحث القانوني مختار نوح، إنه توقع وصول الإخوان للسطلة بسبب التمهيدات التي قام بها نظام الحكم الأسبق، كانت تمكن للإخوان لأنها غير مدروسة، وكأنك تلعب عرائس وتظن أنك تتحكم بها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي والدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الـ 30 سنة في عهد مبارك، الإخوان وصلوا للتحكم في كل شيء قبل السلطة، مشيرًا إلى أن أحمد الخواجة، نبهه لأمر خطير وهو أن بداية سقوط الإخوان يوم أن فكروا أن يقيلوا حسب الله الكفرواي، من نقابة المهندسين، بعد أن عملوا له جمعية عمومية واسقطوه وكان هذا قمة الغرور الإخواني أن تسقط شخصية مثله.

حسب الله الكفرواي كان أكثر تدينا من كل الإخوان

وتابع، أنه يعتقد أن حسب الله الكفرواي، كان أكثر تدينا من كل الإخوان وكان نضيف جدًا الى درجة قد تصل لأولياء الله الصالحين، وهو لايعرف أنه يتابعه وحضرت فرح ابنته وحضر مناسبات كثيرة له وهو غير مدعو وشاهد موقفه من الوساطة والمحسوبية وكيف يفعل، وأحمد الخواجة أعلنها يومها، وقالها لمحمد علي بشر وقال إنها غلطة كبيرة حتى الإخوان قالت إنها ستمتص أي موقف يظهر.

وأشار إلى أنه رأى ضباط كثيرين يهانون من الإخوان، ومحي الظايط مرشد الإخوان بالخارج، كان له طبيعة لا تستطيع أن تحكمه فيها، ولكن طريقة التعامل معه ومع الإخوان في كل مرة يتم تنسيق طريقة التعامل معهم في لسجن من حيث طريقة الدخول والخروج والأكل، فالسجن كان فسحة ولم يكن عقابًا.