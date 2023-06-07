"شباب دمياط" تنظم فعاليات احتفالية باليوم العالمى للبيئة

‏نفذت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة النشء" عددا من الفعاليات والأنشطة بمركز شباب أبو جريدة، في إطار تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ الذي تم عقده بمدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعلي هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي خلال الفترة من ٥ إلى ١١ يونيو .

تضمنت فعاليات اليوم الثانى ؛ تنفيذ ندوة توعية دينية للنشء بحضور واعظ ديني بمنطقة الأزهر الشريف بدمياط، ودارات الندوة عن أضرار الإسراف في كافة مناحي الحياة وخاصة المياه وكيفية الحفاظ على البيئة والمناخ كما أمرنا ديننا الحنيف .

سيستمر تنفيذ الفعاليات على مدار الايام القادمة، من خلال عقد ورشة إعادة تدوير البلاستيك من مخلفات المنازل والتي ينتج عنها منتجات جديدة صالحة للاستخدام وغير مضرة بالبيئة .

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و دكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.