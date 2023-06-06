"مصيلحي" يكشف تفاصيل قرارات حظر الصيد في محافظتي البحر الأحمر والسويس

أوضح الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، تفاصيل قرارات حظر الصيد في محافظتي البحر الأحمر والسويس، قائلاً: "إن منطقة البحر الأحمر، وخليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة كلها مناطق صيد طبيعي، وتربية طبيعية ".

وأضاف «مصيلحي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن آلاف الأسماك بمختلف أنواعها، تعيش في هذه المناطق ولها فترات محددة لعملية التفريخ والتبويض والتخصيب والإخصاب، لافتاً إلى أن هناك لجنة علمية متكاملة من عدة جهات تشمل الجهاز لدينا، والاتحاد العام للصيادين، ومعهد علوم البحار والمصائد وجهات عديدة، حيث يتم عمل تقييم كل عام للمخزون السمكي الموجود في هذا المكان، وتحديد فترة التبويض والإخصاب، وبناءً على ذلك يتم منع النشاط خلال هذه الفترة، لأن السمك إذا لم يشعر بالهدوء التام، فإن الأسماك طبقًا لأنواعها سواء كانوا في ماء عذب أو مالح، فمن الممكن أن تنتج 300 بيضة، أو تنتج 30 ألف بيضة.

وأوضح، أنه إذا كانت الأسماك تحت ضغوط معينة، وهناك حالة من الارتباك حولها، أو صيد أو تعاملات غير طبيعية، يقل تبويضها وتخصيبها وكذلك يقل التفريخ الخاص بها.