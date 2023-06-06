الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة وإصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة بطريق سوهاج

إنقلاب سيارة
إنقلاب سيارة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصين إثر إنقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “أسيوط - سوهاج” الزراعي ناحية قرية شطب بأسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط /سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة رقم “9683 ي ط ر”.

وأسفر الحادث عن مصرع "فاتن.ع. ع" وإصابة "محمود. ح. أ" و "غادة. م. ح".

وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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