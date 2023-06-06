مصرع سيدة وإصابة شخصين إثر إنقلاب سيارة بطريق سوهاج

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصين إثر إنقلاب سيارة “ميكروباص” بطريق “أسيوط - سوهاج” الزراعي ناحية قرية شطب بأسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط /سوهاج الزراعي ناحية قرية شطب ووجود حالة وفاة ومصابين.

وانتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة رقم “9683 ي ط ر”.

وأسفر الحادث عن مصرع "فاتن.ع. ع" وإصابة "محمود. ح. أ" و "غادة. م. ح".

وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الإيمان العام، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.