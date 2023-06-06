يتساءل عدد كبير من المواطنين وعملاء شركات الغاز الطبيعي، عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو لشركة ناتجاس 2023، كما تشهد محركات البحث عمليات سرش كبيرة عن رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو لشركة نتاجاس 2023.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو لشركة ناتجاس 2023

وفيها هذا التقرير يكشف “الدستور” للمواطنين وعملاء الشركة، رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي شهر يونيو لشركة ناتجاس 2023، و طريقة الاستعلام عن قراءة الغاز عبر مجموعة من الخطوات كالاتي :

في البداية يجب علي العملاء والمواطنين، الدخول على رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز لشركة نتاجاس عبر هذا الرابط (من هنا).

ثم الضغط علي اختيار المنطقة السكنية ، ثم إدخال رقم الشقة و العمارة،و الضغط على « إدخال قراءة عداد الغاز« ثم احتساب الفاتورة، وفي الأخير يجب الضغط على « استعلام المديونية» ، لإظهار كافة الفواتير.

يذكر أن الشركة الوطنية للغاز «ناتجاس»، تعمل فى نطاقات محددة فى بعض المدن والمحافظات فى عملية توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية، وتحصيل فواتير الاستهلاك، ومن ضمن مناطق امتياز شركة ناتجاس، «مدينة العجمي بالإسكندرية، القباري، محرم بك، برج العرب، المقطم الهضبة الوسطى والعليا، الحرفيين، السلام، مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد، كفر الدوار، الدلنجات، أبو المطامير، شبرا خيت، إيتاى البارود، وادى النطرون، المحمودية، دمنهور، أبو حمص، رشيد، الرحمانية، حوش عيسى، إدكو، كوم حمادة، النوبارية».

فيما أعلنت شركة بتروتريد أنها تلقت قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو 2023، حيث بدأ التسجيل في اليوم الأول من شهر يونيو 2023، على أن يكون ثابت مع بداية كل شهر، والاستعلام عن الفاتورة وإدخالها لقراءة العداد، بينما سيتم تحديد الفترة من 6 إلى 30 من كل شهر، وذلك لسداد الفواتير الشهرية عبر الوسائل المعتمدة للتسهيل عملية السداد العملاء للفواتير الشهرية.