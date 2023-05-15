أظهرت القوائم المالية لشركة غاز مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 23.66%، على أساس سنوي.

وقالت الشركة في بيان للبورصة مصر، اليوم الاثنين، إنها حققت أرباحاً بلغت 93.84 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 75.88 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

لـ 94 مليون جنيه.. ارتفاع أرباح غاز مصر خلال الربع الأول

وتراجعت إيرادات النشاط خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 1.01 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.25 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي، وكشفت القوائم المالية لشركة غاز مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 301.18 مليون جنيه خلال 2022، مقابل صافي ربح بلغ 165.83 مليون جنيه خلال العام السابق له، وارتفعت إيرادات النشاط خلال العام الماضي لتصل إلى 7.02 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 5.4 مليار جنيه خلال 2021.