الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

هل يجوز الجمع بين النذر بالذبح والأضحية؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

د.محمد عبدالسميع
د.محمد عبدالسميع

أجاب د.محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال متصلة مفاداه إنها نذرت لله تعالى فى حال شفاء ابنتها ستقوم بالذبح، فهل يجوز لها الجمع بين النذر والأضحية وما ثوابها؟

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم: "إنتى نذرتى إنك هتدبحى يبقى لا يجوز لك المشاركة فى بقرة، كده يبقى خروف أقله، وده للنذر يبقى هتأخد ثواب النذر ولا يجوز الأكل منه ولازم يتوزع كله على الفقراء والمساكين".

تابع "لا يجوز الخلط بين الأضحية والنذر، ده أمر مختلف عن بعضه، النذر لا يجوز الأكل منه لأنه كله للفقراء والمساكين، أما الأضحية فيجوز الأكل منها".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=vPTVynMqD1U

الأضحية والنذر النذر فتاوى الناس دار الافتاء المصرية الدكتور محمد عبدالسميع

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

وزير الصناعة السعودى لـ"القاهرة الإخبارية": نعمل لتعميق العلاقات الاقتصادية مع مصر

اتخاذ إجراء فورى ضد مطعم أسماك شهير بالإسكندرية للمغالاة فى الأسعار

رئيس مصايف الإسكندرية يجتمع بمستأجري الشواطئ استعدادا لموسم صيف 2023

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

محافظ الدقهلية يتفقد مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"