قيادي ب «حماة وطن»: المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني فرصة لمواجهة تحديات القارة

أكد المهندس أحمد عبد المعبود، الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب حماة وطن، أن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد فى 2019 ، كشفت عن هشاشة النظام الصحي الأفريقي، مشددا على أهمية تكاتف دول القارة من أجل الخروج باستراتيجية صحية للنهوض بالقطاع على مستوى القارة كاملة.

وأشار "عبد المعبود" فى تصريحات له اليوم، أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، والذي يقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" فرصة لتسليط الضوء على المشاكل الطبية والصحية التي تعاني منها شعوب القارة السمراء، خاصة وان المؤتمر انطلق فى القاهرة بمشاركة 90 دولة إفريقية وأجنبية حول العالم.

وأضاف الأمين العام المساعد لأمانة التنظيم بحزب حماة وطن، أن المؤتمر يجمع بين الجلسات العلمية المتخصصة والمشاركة الكبيرة من كافة القطاعات؛ مما يسهم فى خلق مناخ استثماري للشركات من الدول الإفريقية والمصرية والدولية في مجال صناعة الصحة.

ولفت إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أهمية دفع التعاون لرفع القدرات الصحية المتواضعة للقارة، حيث أكد أن التجربة المصرية في المجال الصحي متاحة للأشقاء الأفارقة، خاصة بعد ما اولته الدولة من اهتمام للقطاع خلال السنوات الماضية.