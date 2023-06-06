موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم الصف الأول الابتدائي ورياض الاطفال 2023

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يبدا اولياء الامور في تقديم رياض الاطفال الكترونيا " كي جي 1 " وذلك عبر موقع وزارة التربية والتعليم .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء تقديم رياض اطفال بالمدارس الحكومية من يوم 1 يونيو 2023، عبر موقع وزارة التربية والتعليم ويستمر تقديم “كي جي 1” على مدار هذا الشهر وينتهي في 30 يونيو 2023 ما لم يتم الاعلان عن مد تقديم المدارس الرسمية 2023 .

رابط تقديم رياض اطفال 2023

ويتم تقديم كي جي 1 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من هنا https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

عن طريق ادخال الرقم القومي لولي الامر وكلمة المرور ، ثم ادخال بيانات التلميذ المطلوبة

وفي حال وجود اي مشاكل او صعوبات يتم التواصل على الخط الساخن 19368 للتحدث مع الدعم الفني .

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تقديم الصف الاول الابتدائي 2023

وعبر موقع وزارة التربية والتعليم السابق ذكره يقوم ولي الامر بتسجيل تقديم الصف الاول الابتدائي 2023 للطالب او الطالب .

ولمعرفة خطوات انشاء حساب ولي الامر يتم اتباع الخطوات من هنـــــــا https://www.dostor.org/4415596

شروط تقديم رياض اطفال 2023

- الالتزام بموعد بدء تسجيل “كي جي 1” من 1 يونيو 2023 وحتى 30 يونيو 2023 .

- يحق لكل طالب التقدم إلى رياض الأطفال ممن بلغو سن أربعة سنوات وحتي خمس سنوات واحدى عشر شهراً وتسعة وعشرون يوماً.

- تسجيل ولي الأمر يتم بطاقة الرقم القومي والمدون بها محل اقامته.

بعد اعلان نتيجة على موقع مديرية التربية والتعليم القاهرة لابد من طباعة نتيجة القبول ويعتبر مستند النتيجة على الموقع من المستندات المطلوبة لدي مدرسة القبول تسجيل رياض الاطفال.

يتحمل ولي امر الطالب تبعياً المساءلة القانونية في حالة كتابة أي بيانات مزورة او ورود خطأ في بيانات تسجيل الطالب.

تعلن النتائج فقط على موقع مديرية التربية والتعليم وعلى كافة أولياء الأمور متابعة اعلان النتائج وطبعاتها في الأوقات المحددة.

بعد اعلان النتيجة يتم التقدم فوراً إلى المدرسة التي تم اختيارها وذلك لمدة لا تزيد عن 15 يوماً وبعد انتهاء هذه المدة يلغي اسم الطالب من على موقع التقديم.

يجوز للطلاب العائدين من الخارج او أبناء المعارين من جهات حكومية او تعرض الطالب لحادث قهري وفي حالات تعرض احدة اسرة الطالب للوفاة تقديم استثناء والتسجيل مرة اخري وذلك بشرط تقديم الأوراق الدالة على سبب التجاوز.

المدارس الرسمية للغات والمعروفة باسم المستقبل لا تخضع للمربع السكني للطالب , اما المدارس التجريبية أو المدارس الرسمية للغات تخضع لمحل سكن الطالب داخل نطاق محافظة القاهرة تسجيل رياض الاطفال.

اما في حالة تعدد اختيار ولي الامر لمدارس التجريبي ومدارس المستقبل معا تكون الأفضلية في أولوية التسكين وذلك لمدارس المستقبل والسن الأكبر لمدارس التجريبي

تعلن نتائج القبول بالإدارات التعليمية وذلك بعد انتهاء فترات التنسيق والتسكين .