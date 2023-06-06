رابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2023 وخطوات تسجيل الطلبات

بدأ التقديم للطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي، وارتفعت بالتزامن معه معدلات البحث عن رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للعام 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يجب التقديم بالمدراس للعام الدراسي الجديد 2023-2024، عن طريق الموقع الإلكتروني.

تقديم الصف الأول الابتدائي 2023

وارتفعت معدلات البحث عن رابط التقديم بالصف الاول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، بعد أن أوضحت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يجب التقديم للصف الأول الابتدائي إلكترونيا أولا، نقدم لكم من خلال هذه السطور رابط بوابة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع خطوات التقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم لطلاب الصف الأول الابتدائي 2023

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، مع شهادة ميلاد الطالب المتقدم نسختين حديثة.

وعند وفاة الأب تقدم صورة من شهادة الوفاة، و8 صور للطالب مقاس 4*6، مع وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل وذلك للاطلاع عليه.

كما يقدم البطاقة الصحية للطالب، ويتم إرفاقها بملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

خطوات التقديم بالصف الأول الابتدائي 2023

تبدأ الخطوات بالدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية بالضغط هنا.

- ثم يتم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- يليه خطوة تسجيل البيانات المطلوبة، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة الرقم القومي وكلمة المرور، ثم اختيار نوعية المدرسة للتسجيل سواء كانت "رسمية أو رسمية لغات".

- ويليه خطوة الضغط على بدء التسجيل، لتسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

- ثم يتم يتم اختيار الرغبات بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن، ثم الضغط على حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل للتقديم بالصف الأول الابتدائي