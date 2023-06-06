فى ذكرى رحيله.. محطات من حياة شرير السينما المصرية محمود المليجي

في يوم 6 يونيو عام 1983، رحل عن عالمنا، الفنان الكبير محمود الملجيى، تارك لنا، أكثر من 500 عمل فنى، منهم أكثر من 20 عمل تم اختيارها في قائمة أفضل 100 فيلم بذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد.

لُقب “المليجي” بشرير الشاشة المصرية؛ لكثرة ما قدمه من أدوار شريرة، في أعماله، وبالرغم من ذلك قدم الكثير من الأدوار الكوميدية وأدوار الخير.

حياة محمود المليجي

ولد “المليجي” فى عام 1910 بحي المغربلين في القاهرة، وترجع أصوله إلى محافظة المنوفية، تميز في أدوار رئيس العصابة الخفي، ووقف أمام عظماء السينما المصرية رجالا ونساء، وانضمّ في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي إلى فرقة الفنانة فاطمة رشدي، وبدأ حياته التمثيلية، حيث كان يؤدي الأدوار الصغيرة، مثل أدوار الخادم على سبيل المثال، وكان يتقاضى منها مرتباً قدره 4 جنيهات، ثم انضم إلى فرقة رمسيس الشهيرة، بعد فشل فيلم الزواج على الطريقة الحديثة.

نشأ المليجى فى حى شعبى حتى بعـد أن انـتقل مـع عائلته الـى حيّ الحلمية، وبعـد أن حصل على الشـهادة الابتدائية أصر على الالتحاق بالمدرسة الخديوية ليكمل تعليمه الثانوي، وكان حبه لفن التمثيل وراء هذا الاختيار حيث أن الخـديوية مدرسة كـانت تشـجع التمـثيل، فمـدير المدرسة «لبيب الكرواني» كان يشجع الهوايات.

سر شخصية محمد أبو سويلم

قدم المليجى 750 عملا فنيا، تنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، وأطلق عليه الفنانون العرب لقب «أنتوني كوين الشرق»، كما أشيد بأداؤه في فيلم الأرض حيث جسد المليجي شخصية «محمد أبو سويلم» وهو مكبـَّل بالحـبال والخـيل تجـرُّه على الأرض محـاولاً هـو التـشـبث بجذورها، ورفض تنفيذ مشهد الجر باسـتخدام دوبلير، وأصَّـر على تنفـيذه بنفسه.

جوائز محمود المليجي

حصل محمود المليجى على العديد من الجوائز والتى كان أبرزها:

- وسام العلوم والفنون عام 1946

- وسام الأرز من لبنان عن مجمل أعماله الفنية

وكرمته الدولة المصرية تقديراً لجهوده ولدوره البارز في مجال الفن

- جائزة الميدالية الذهبية للرواد الأوائل

- جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل عام 1972

- شهادة تقدير في عيد الفن عام 1977

كما عُيِّن عضواً في مجلس الشورى؛ وذلك في عام 1980.

وفاة محمود المليجي

لم يكمل مسيرته الفنية، ورحل عن عالمنا في عقده الثامن من العمر، تاركً لنا من الأعمال السينمائية 318 عملا، إثر أزمة قلبية حادة، بعد أن سقط في مكان التصوير وهو يستعد لتصوير آخر لقطات دوره في فيلم أيوب.