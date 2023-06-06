الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خلال اجتماع الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

وزير الإسكان يستعرض جهود مصر نحو التنمية المستدامة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، مجهودات الدولة المصرية نحو التنمية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لمضاعفة المعمور المصري، التي تمت ترجمتها إلى مجموعة من المشروعات القومية.

جاء ذلك خلال تسلم وزير الإسكان رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للرئيس الكيني وليام روتو؛ لإبلاغه شكره على الدعوة الكريمة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وثقته بخروج الدورة الحالية بنتائج فعالة تسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر الخاص باستدامة المدن والتجمعات البشرية. 

وقال "الجزار"، خلال لقائه الرئيس الكيني بمقر الأمم المتحدة بالعاصمة الكينية "نيروبي"- إن المشروعات القومية التي نفذتها مصر تأتي علي رأسها برنامج المدن الجديدة (الجيل الرابع من المدن الجديدة)، التي تربطها شبكة من الطرق القومية والإقليمية؛ لربط مناطق التنمية الاقتصادية والمشروعات الاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، إضافة إلى مشروعات تطوير المدن، خاصة الكبرى منها.

وأعرب عن تمنياته حضور الرئيس الكيني فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF 24، الذي تستضيفه القاهرة في العام المقبل، وستكون مصر أول بلد إفريقي يقوم باستضافة الحدث منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبوظبي الدورة العاشرة.

من جانبه، أعرب الرئيس الكيني وليام روتو، عن تحياته وتقديره للرئيس السيسي، وشكره على الرسالة الكريمة، وحضور البعثة المصرية للاجتماع الخاص بالأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، متمنيًا نجاح مصر في استضافة المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة.

وزير الإسكان مجهودات الدولة المصرية التنمية المستدامة المعمور المصري الدكتور عاصم الجزار

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