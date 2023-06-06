الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانية: السياحة تمثل 14% من إجمالي الناتج القومي المصري (فيديو)

سها سعيد أمين سر
سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قالت سها سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إن ملف السياحة في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني شهد تناول وجود طيران منخفض التكاليف، وطرحت إحدى القوى السياسية دمج وزارة الطيران مع وزارة السياحة، وهذا تحرك هام لأن الملفات المتقاطعة لا يضرها أبدا أن تكون تحت مظلة وزارة واحدة.

وأضافت “سعيد” خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن السياحة تمثل من 12% إلى 14% من إجمالي الناتج القومي المصري، وهذا الأمر بعيد عن المستهدف تماما.

الوصول إلى 30 مليون سائح

 

ولفتت سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس الشيوخ، إلى أن وزارة السياحة أعلنت أنها تريد الوصول إلى 30 مليون سائح وتحدثت عن المعوقات، وأرى أن الـ 30 مليون سائح رقم لا يناسب مصر، منوهة بأن هناك دول أخرى بدأت في تطوير ملف السياحة منذ فترة قصيرة وتريد الحصول على 100 مليون سائح كمستهدف.

السياحة إجمالي الناتج القومي المصري النائبة سها سعيد سها سعيد تمثل

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