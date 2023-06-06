طلاب "المصرية الصينية" بجامعة القناة يشاركون بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

رحب الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية، والتي أطلقتها الدولة فى إطار استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27، برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنفيذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مُثمناً دور محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، وتفاعله الدائم مع الجامعة لتبني المشروعات الطلابية ذات التوجهات المجتمعية.

واستقبل الدكتور تامر نبيل عميد الكلية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، كلا من الدكتور ياسر البدري، والدكتورة مروة الخولي منسقي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة الإسماعيلية، والتي أطلقتها الحكومة المصرية، لمناقشة إمكانية مشاركة مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بالمبادرة، وذلك بعد أن لقى المشروع صدى واسع فى نطاق محافظة الإسماعيلية و الجمهورية.

وزارت الدكتورة ماجدة محمد مدير مكتب الإبداع التكنولوجي و التسويق بجامعة قناة السويس "TICO"، الكلية المصرية الصينية للتعرف على مشروعات التخرج التي تشكل مخرجات العملية التعليمية.

وخلال اللقاء أوضح الدكتور تامر نبيل الخطوات التي تم اتباعها أثناء العمل على مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة للعام الأكاديمي 2022-2023، مشيداً بالجهود التي بذلها الطلاب أثناء العمل على المشروع ، لافتاً إلى الدور المؤثر للأساتذة و أعضاء هيئة التدريس في الإشراف على الطلاب أثناء إعداد المشروع.

وفيما يخص المبادرة، أوضحت الدكتورة مروة الخولي أن المبادرة تهدف إلى تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة، كما تهدف إلى إبراز المشروعات التي تتضمن الأعمال الذكية، وتعمل بالطاقة الخضراء المتجددة، وقام الدكتور ياسر البدري بشرح الخطوات التي يجب اتباعها أثناء التسجيل فى المبادرة.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد شحاته منسق البرامج بالكلية، ومن طلاب الفرقة الرابعة الطالب محمد عبد الحليم سليم من قسم الميكاترونيكس.