الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"من أجل بيئة صحية نظيفة".. معرض فني بقصر الأنفوشي

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي افتتاح المعرض الفني الأول لفرع ثقافة الإسكندرية بالتعاون مع شركة الصرف الصحي تحت شعار "من أجل بيئة صحية نظيفة".

واشتمل المعرض على 150 عملا فنيا في مجالات الرسم للأطفال والموهوبين والشباب، التصوير الفوتوغرافي، والمجسمات المصنوعة من مواد معاد تدويرها. وذلك نتاج المسابقة التي أقيمت على مستوى قصور و بيوت ثقافة الإسكندرية قرابة شهرين في إطار التعاون لنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، وكيفية الحفاظ على البيئة وشبكات الصرف الصحي والاستخدام الأمثل لها.

واختتم اليوم بتقديم الجوائز النقدية والدروع للفائزين بالمركز الأول في المجالات المختلفة للمسابقة، وتكريم الشخصيات القيادية ومنح الأطفال المشاركين في المعرض شهادات تقدير.

حضر الافتتاح كل من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وعزت عطوان مدير عام الفرع ونخبة من المثقفين والشخصيات القيادية بالشركة وكاميرا تليفزيون الثغر.

جاء المعرض ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث يتضمن برنامح الفرع خلال يونيو الحالي عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية المقدمة لرواد المواقع من أبناء الإسكندرية.

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