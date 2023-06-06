الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بـ16 مليون جنيه

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بشأن (مدير وشريك في شركة للاستثمارات العقارية "لديه معلومات جنائية" - مقيم في محافظة السويس) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية في أحد مشاريع الشركة السكنية التابعة له، وهو مخالف للحقيقة، كما حاول غسل متحصلات هذا النشاط الإجرامي عن طريق شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات وشراء سيارات، كما قام بإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ (16 مليون جنيه تقريباً).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة جرائم الأموال العامة محافظة السويس

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