الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك.. ناقلة البترول "SEAVIGOUR" تغادر قناة السويس ووصول 5 آلاف سائح إلى مرسى علم

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية، التي يهتم العديد بمتابعتها، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

قادمين من أوروبا.. 5000 سائح يصلون مطار مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 21 رحلة  طيران دولية، تُقل علي متنها 5 آلاف سائح، وذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 أسامة ربيع: عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR" للقناة بعد إصلاحها

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت، مساء أمس الإثنين، استئناف عبور ناقلة البترول" SEAVIGOUR" ضمن قافلة الشمال في رحلتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

توقيع مذكرة تفاهم بين تنظيم الاتصالات وهيئة "FCC" الأمريكية (صور)


شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وهيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية  FCC  والتى تضمنت عددًا من أطر وآليات التعاون المشترك فى مجالات إدارة الطيف الترددى وتعظيم عوائده لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

وزير الإنتاج الحربي يعقد أول اجتماع رسمي بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي أول اجتماع رسمي داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب الإنتهاء من أعمال الانتقال الفعلي الكامل للعاملين بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات والمستشارين ورؤساء القطاعات بالوزارة والهيئة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

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