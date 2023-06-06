الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قادمين من أوروبا.. 5000 سائح يصلون مطار مرسى علم اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي علي مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 21 رحلة  طيران دولية، تُقل علي متنها 5 آلاف سائح، وذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافدين.

وكشفت جدول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، عن أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 5 رحلات من التشيك و7 رحلات من بولندا و3 رحلات من إيطاليا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من بلجيكا ورحلة من هولندا ورحلة من لكسمبورج. 

كما تبين من جداول الرحلات الأسبوعية أنه من المقرر استقبال 118 رحلة تصل من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، وكذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.

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