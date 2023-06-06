الفريق أسامة ربيع: عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR" القناة بعد إصلاحها

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة شهدت مساء أمس الإثنين، استئناف عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR" ضمن قافلة الشمال في رحلتها إلى الصين، وذلك بعد إتمام إصلاحها بمعرفة طاقم السفينة والتأكد من صلاحيتها للإبحار.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن نتائج الفحص الشامل للسفينة الذي أعدته اللجنة الفنية التابعة للهيئة والتي تضم كفاءات هندسية وملاحية، أكدت صلاحية الناقلة للإبحار وعدم وجود ما يمنع من استئناف إبحارها بالقناة مرة أخرى، لتستكمل الناقلة رحلتها عبر القناة وتصل إلى غاطس السويس خارج المجرى الملاحي للقناة مساء أمس الإثنين.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس تمتلك المقومات البشرية والفنية اللازمة للتعامل مع طوارئ الملاحة داخل القناة، وضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية على الرغم من التحديات المختلفة.

واختتم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تصريحه بالإشادة بالدور الوطني الذي يلعبه مرشدو هيئة قناة السويس ورجال إدارة التحركات وفرق الإنقاذ البحري وأطقم قاطرات الإنقاذ ومراقبو الملاحة ومراقبو الحركة العاملون على الأجهزة الملاحية لضمان العبور الآمن لكل السفن، وقيامهم بأداء مهامهم بمنتهى الحرفية والكفاءة حتى في أصعب الظروف المناخية.

عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR

عبور ناقلة البترول "SEAVIGOUR

جدير بالذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الإثنين عبور 72 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.3 مليون طن، وعبرت القناة من اتجاه الشمال 41 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 2.3 مليون طن، فيما عبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 2 مليون طن.