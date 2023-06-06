الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بالتحرش بطفلة داخل محل تجاري بمدينة السلام للجنايات

تحرش
تحرش

قررت نيابة السلام اليوم الثلاثاء إحالة المتهم بالتحرش بطفلة بمدينة السلام لمحكمة الجنايات. 

وكشف قرار الإحالة إلى أن المتهم عامل تحرش بطفلة داخل أحد المحلات التجارية “محل عمله”، وحاول استدراجها لمدخل إحدى المخازن بعيدا عن كاميرات المراقبة المتواجدة بالمحل لكنه فشل.

وأقرت الطفلة أمام جهات التحقيق بأن المتهم قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها، فشعرت بالخوف ولاذت بالفرار.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام من سيدة تتهم عامل بأحد المحلات التجارية بالتحرش بنجلتها ومحاولته استدراجها لمخزن المحل التجاري وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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