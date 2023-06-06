وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر للتايكوندو بعد "إنجاز أذربيجان"

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بعثة منتخب مصر للتايكوندو عقب عودتها بعد المشاركة في بطولة العالم للتايكوندو، والتي أقيمت بأذربيجان بالعاصمة باكو، خلال الفترة ما بين 29 مايو وحتى 4 يونيو الجاري، بحضور والمستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، ولفيف من قيادات الوزارة والرعاة.

وحقق سيف عيسى الميدالية البرونزية الأولي، وبرونزية أخرى عن طريق شهد سامي في إنجاز تاريخي لم يتحقق منذ 30 عامًا بتحقيق بعثة مصر ميداليتين في بطولة واحدة منذ بطولة العالم في أمريكا عام 1993 عن طريق إيناس أنيس وأحمد زهران.

وتقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلى الاتحاد المصري للتايكوندو والبعثة، مشيرًا أن الرياضة المصرية تشهد العديد من الإنجازات على كل الأصعدة وأبرزها نتائج أبطال مصر الرياضيين في المنافسات العالمية، مبينًا أن تلك النتائج المتميزة تعكس حالة التطور والاستقرار التي تشهدها المنظومة الرياضية بفضل دعم القيادة السياسية.

وثمن وزير الشباب والرياضة الإنجازات المتتالية التي يحققها أبطال مصر فى رياضة التايكوندو على مستوى مختلف البطولات الدولية التي يشاركون بها، ويقدمون أداءً مميزًا بها، والفوز بألقابها المختلفة كترجمة فعلية لحالة التركيز التي يعيشونها، والاستعدادات القوية التي يخضعون لها وفق خطة الاتحاد المصرى للتايكوندو من أجل الحصول على ميداليات في باريس 2024.

ويضم الجهاز الفني والطبي محمد شو المدير الفني للمنتخب، وأسامة السيد المدرب العام للمنتخب، ومحمد مجدي مدربًا للمنتخب، وقدري المر إخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب، ويرأس البعثة محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المنتخب الوطني الأول.

وشاركت مصر في البطولة بـ12 لاعبًا ولاعبة هم اللاعبون، يوسف عصام تحت وزن 54 كجم، مصطفى فرج وزن أقل من 58 كجم، إياد بركات وزن 68 كجم، رامي عيسي وزن 74 كجم، سيف عيسى وزن 80 كجم، أحمد الراوي وزن 87 كجم.

أما اللاعبات فهن، حبيبة محمد وزن 46 كجم، جني خطاب وزن 48 كجم، شهد سامي وزن 53 كجم، نادين عمرو وزن 57 كجم، آية شحاتة وزن 67 كجم، ميسون إيهاب وزن 73 كجم.

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