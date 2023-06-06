"الشاهد".. المخرج خالد يوسف: الإخوان لا يعتنقون فكرة الأوطان

قال المخرج خالد يوسف، إن المقاربة التي قام بها بين الاحتلال الفرنسي والإخوان وجد خلالها أن الاحتلال الفرنسي اقترب من الهوية المصرية الوطنية، وحاول أن يغيرها، فلفظه المصريون، معقبًا: "كان ذلك أساس التحليل الذي توصلت إليه بأن الإخوان لن يستمروا كثيرًا".

وأضاف المخرج خالد يوسف خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news: "أعرف جيدًا ما الذي يقوم عليه مشروع الإخوان، معقبًا: "الدولة الوطنية المصرية ومكوناتها لا تعنيهم في شيء، الإخوان لا يعتنقون فكرة الأوطان، ووطنهم هو دولة الخلافة، وهي فكرة عالمية أو أممية مثل فكرة الشيوعية، حيث أنهم يريدون أن يجعلوا العالم كله تحت سيطرة تنظيم الإخوان".

وتابع: "بدأت أنتبه إلى أن احتلال الإخوان قريب جدًا من الاحتلال الفرنسي، وإن كان كل احتلال يفكر بطريقته، لكنه في النهاية يحاول أن يغير من الهوية الوطنية، استنادًا لمشروع الخلافة وأستاذية العالم".

وأشار إلى أن هذه الأحداث تمت في 2012م، بعدما وصل الإخوان إلى الحكم، معقبًا: "كتبت هذه المعالجة، وتحدثت مع نجيب ساويرس، وكان في لندن، حيث أنه كان قد أنتج لي أخر أفلامي، قولتله أنا عايزك، قالي أنا في لندن، وروحت له لندن، وشرحت له المشروع، ورأيي أن هذا الفيلم إما أن يكون فيلمًا للنصر، بحيث أننا نلحق ننفذه، وبعد خروج الإخوان يكون الفيلم جاهزًا لدينا، ومستشرفين ما سيحدث فيه، حيث كنت عامل الأحداث بأنها سستم في الميدان، وينتهي الفيلم بخروج الفرنسيين، وخروج الإخوان من الحكم".