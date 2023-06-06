الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: أول اختبار إلكترونى لبرنامج تدريب بـ"المركز القومى للسلامة"

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية عن أول عملية اختبار إلكترونى لبرنامج تدريب أخصائي سلامة وصحة مهنية، من خلال المركز القومي بشركة الحفر المصرية، ويأتي ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية للغنطلاق نحو الرقمنة وطبقا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة نحو العمل على تطوير العملية التدريبية بالمركز القومى لدراسات السلامة وتطوير عملية إجراء الاختبارات وإصدار الشهادات.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أن الكيميائي أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة قام تابع عملية الاختبار للوقوف على المعوقات نحو تنفيذ مثل هذه المنظومة، موضحًا أن نظام الاختبار يتم من خلال مجموعة من الأسئلة تشمل 50 سؤال اختيار من متعدد يجب على الممتحن إجابتها فى خلال زمن 60 دقيقة، مضيفًا أن الأسئلة تظهر بشكل عشوائى لكل المختبرين وليس بنفس الترتيب وتم إظهار نتيجة الاختبار بعد انتهائه مباشرة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة فى أداء الاختبار.

وأضاف المشرف على أعمال المركز، أنه قام بالإشراف على عملية أداء الاختبار محمود حسن مندوب الوزارة، كما أشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال الادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات تعمل على تطوير منظومة اختبارات جديدة  شاملة لكافة برامج التدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأن ما حققته يعتبر نواة وبداية طريق طويل لتحقيق طموحاتنا، مؤكدا أنها تعمل على بناء الكوادر البشرية المدربة والمُعَدة جيدا، باعتبار أن العنصر البشرى الأهم فى معادلة التحول الرقمى، ويأتى بعده التقنيات.

برنامج تدريب بـ
برنامج تدريب بـ"المركز القومى للسلامة"
برنامج تدريب بـ
برنامج تدريب بـ"المركز القومى للسلامة"
وزارة العمل السلامة والصحة المهنية شركة الحفر المصرية وزير العمل حسن شحاتة العنصر البشري التحول الرقمي

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