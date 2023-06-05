شباب المبدعين يحتفلون مع أشرف زكي بجوائز الإبداع (صور)

احتفل الشباب الحاصلين على جوائز الإبداع من وزير الشباب والرياضة بتلك التكريمات والجوائز وذلك من خلال خرهم إلى مقر نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم مع الدكتور أشرف زكي الحاصل علي تكريم "ابداع".

وقام عدد من الحاصلين على تلك الجوائز بإحضار تورتة واحتفالية خاصة كانت مفاجأة للدكتور أشرف زكي عقب تكريمه في مهرجان ابداع وحصوله، أيضًا، علي جائزة وسام الدولة التقديرية منذ أيام قليلة.

والتقط الشباب المبدعين الحاصلين علي الجوائز في المجالات الفنية المختلفة عدد من الصور التذكارية مع الدكتور أشرف زكي الذي جلس معهم لما يقرب من ساعات قليلة للحديث عن الفن والإبداع والمستقبل.