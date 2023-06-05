الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شباب المبدعين يحتفلون مع أشرف زكي بجوائز الإبداع (صور)

شباب مبدعين
شباب مبدعين

احتفل الشباب الحاصلين على جوائز الإبداع من وزير الشباب والرياضة بتلك التكريمات والجوائز وذلك من خلال خرهم إلى مقر نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم مع الدكتور أشرف زكي الحاصل علي تكريم "ابداع".

وقام عدد من الحاصلين على تلك الجوائز بإحضار تورتة واحتفالية خاصة كانت مفاجأة للدكتور أشرف زكي عقب تكريمه في مهرجان ابداع وحصوله، أيضًا، علي جائزة وسام الدولة التقديرية منذ أيام قليلة.

والتقط الشباب المبدعين الحاصلين علي الجوائز في المجالات الفنية المختلفة عدد من الصور التذكارية مع الدكتور أشرف زكي الذي جلس معهم لما يقرب من ساعات قليلة للحديث عن الفن والإبداع والمستقبل.

جاء جائز تقدي بحر بــ آلية خاصة المجالات الفنية المهن التمثيلية

الأكثر قراءة

النيابة العامة تحيل صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنِها وزوجِها للجنايات

«السوبر» المصرى.. خطة لتطوير إنتاجية محصول الأرز وزراعة أصناف تتحمل التغيرات المناخية

حبس عامل هشم رأس شقيقته إثر خلاف على الميراث بأطفيح

أيام الثورة والخلاص.. خالد يوسف: «المعزول» غضب منى بشدة لأننى قلت «لولا عبدالناصر لظل محمد مرسى ورا الحمار فى بلدهم بدون تعليم»

دفنه تحت "صبة خرسانية".. ننشر صور الطفل مروان ضحية العنف بالمرج

هل يؤدي تناول العنب يوميًا إلى زيادة الإصابة ببكتيريا الأمعاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس