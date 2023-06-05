مصر تشارك في أعمال الدورة العادية الـ119 للمجلس التنفيذي للألكسو

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في العمل على تنفيذ برامج ومشروعات المنظمات الثلاث (اليونسكو - الألكسو - الإيسيسسكو) على نحو يحقق وجهة نظر جمهورية مصر العربية، ورؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، شارك د.محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو) وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" في أعمال الدورة العادية الـ 119 للمجلس التنفيذي للألكسو خلال الفترة من 3-4 يونيه 2023، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، وهاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ومشاركة أعضاء المجلس التنفيذي بالدول الأعضاء بالألكسو، بمقر المنظمة بتونس.

وفى كلمته، وجه الدكتور محمد سمير حمزة الشكر لمنظمة الألكسو على حفاوة الاستقبال وحسن تنظيمها للدورة الـ 119 للمجلس التنفيذي للمنظمة، معرباً عن تطلعه للعمل مع أعضاء المجلس التنفيذي لمنظمة الألكسو لإنجاز مشروعات المنظمة التي تصب في صالح الدول العربية الأعضاء.

وأكد المشرف على اللجنة الوطنية أهمية الدورة الـ 119 للمجلس التنفيذي للألكسو، مشيرًا إلى أن أعمالها تتضمن مناقشة خطة تطوير دور الإعلام والتسويق للمنظمة، كما تم انتخاب مرشح المملكة المغربية د. جمال الدين العلوة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وكذلك انتخاب مرشح المملكة الأردنية الهاشمية أ. ابتسام أيوب مقرراً للمجلس التنفيذي.

وأوضح القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أنه تم تشكيل اللجان العامة للمجلس التنفيذى (التربية – الثقافة – العلوم – المعلومات والاتصال) لتتولى مهام دراسة الموضوعات والمسائل المدرجة على جدول أعمال المجلس وتقديم التوصيات، مشيرًا إلى أن لجنة العلوم برئاسة الجمهورية السورية وعضوية جمهورية مصر العربية، والجمهورية الجزائرية، وجمهورية القمر المتحدة.

وأكد أنه تم الاتفاق أيضاً علي عقد دورة خاصة للمجلس التنفيذي للألكسو خلال شهر سبتمبر 2023؛ لمناقشة الخطة الإستراتيجية للشركات، وتنويع مصادر التمويل الذاتي للمنظمة وفقًا لتوصيات المجلس التنفيذي في الدورة الـ 116 واللجان الخاصة المنبثقة عنه، وملاحظات أعضاء المجلس التنفيذي في الدورة الـ119، بالإضافة إلى مناقشة تقرير المدير العام عن تنفيذ برامج الأنشطة لعام 2022 للمنظمة، فضلاً عن مناقشة قضية القدس والأخطار التى تهددها، والذى يعد "بنداً دائماً على جدول الأعمال طبقاً لقرار المجلس التنفيذى والمؤتمر العام" كما تم عرض تقرير عن الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية فى فلسطين.

وأشار د. محمد سمير حمزة إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مركز المرصد العربي للترجمة التابع للألكسو بعد اقتراحه من المملكة العربية السعودية، كما تم الاتفاق على عقد الدورة الـ 120 للمجلس التنفيذي للألكسو بمقر المنظمة بتونس خلال شهر نوفمبر 2023.

جدير بالذكر أن منظمة الألكسو هي إحدى المنظمات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتضم 22 دولة، ويتألف هيكلها التّنظيمي من: الهيكل التشريعي - الهيكل التنفيذي - الهيكل الفني والإداري - الأجهزة الخارجية.