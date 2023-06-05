حالة البابا تواضروس الصحية بعد إصابته بالتهاب العصب السابع

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على لسان متحدثها الرسمي القمص موسى إبراهيم، أمس الأحد، تعرُض قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال احتفالات عيد حلول الروح القدس والمعروف باسم عيد العنصرة، لوعكة صحية طارئة، استلزمت بعض الإجراءات الطبية.

حالة البابا تواضروس الصحية

وطمأنت الكنيسة الأقباط على صحة بابا الكنيسة، إذ أشارت الفحوصات الطبية إلى إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

مصدر كنسي مطلع قال إن البابا حاليًا بخير ولا قلق على صحته إذ أنه بدأ في الأمور العلاجية بشكل طبيعي.

من جانبه، شرح الدكتور مينا ألبرت، في تصريح خاص للدستور، بعض الأمور المتعلقة بالإصابات التي تحدث في العصب السابع، فقال إن العصب السابع واحد من 12 عصبًا تخرج من المخ، ولها علاقة عن الأحاسيس والتحركات التي تقوم بها عضلات الرقبة والجمجمة والوجه وهذه المنطقة عمومًا، وهذا العصب هو السابع في ترتيبه، ويختص بحركة عضلات الوجه، وبعض الأمور الأخرى مثل تذوق الجزء الامامي من اللسان، وتغذية بعض الغدد اللعابية والدمعية.

أسباب الإصابة بالعصب السابع

وعن أسباب الإصابة بالتهاب ذلك العصب فقال إنه لا يوجد سبب مُعين أو مُحدد يمكن تحديده كسبيل للإصابة بذلك الإلتهاب، إلا أن هناك قد تؤدي لحدوث الإصابة به مصل العدوى الفيروسية، أو الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بمرض السكري والمُصاب به فعليًا قداسة البابا تواضروس الثاني، والذي كان سببًا في الوعكة الصحية التي طالة قداسة نتيجة الإجهاد كذلك في خلال إتمام مراسم العيد في أول 2023 الجاري.

هذا وتحدثت الدكتورة ريفان رفعت، في تصريح خاص أيضًا، عن بعض أعراض الإصابة بالتهاب العصب السابع، فقالت إنها قد تتمثل في عدم القدرة على إظهار بعض التعبيرات الوجهية مثل الابتسام أو إغلاق العين، مع وجود بعض الألام حول الفك أو خلف الأذن، مع الإصابة بالصداع كذلك وأحيانا يكون المصاب حساسًا من جهة الصوت في الجانب المصاب، مع عدم فاعلية التذوق في الجزء الأمامي من اللسان بشكل طبيعي.