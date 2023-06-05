الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تصلي من أجل سلامة البابا تواضروس

الأب الربان فيليبس
الأب الربان فيليبس عيسى

رفع الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الصلاة من أجل صحة وعافية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية،  أمس في قداس عيد العنصرة المبارك.

 كما دعا الرب الإله لكي يتمم شفائه العاجل، وتعرض قداسته صباح اليوم لوعكة صحية مفاجئة أثناء قداس العيد، وقد شخص الأطباء الحالة ببدء التهابات بسيطة في العصب السابع، لذا أوصوه بالراحة التامة في الفترة القادمة.

وقال الأب الربان أنه يتابع عن كثب الحالة الصحية لقداسة البابا، ويرفع الصلوات من أجل عودته إلى خدمته سريعاً، ولكي يحفظه الله سالماً معافاً على كرسيه الرسولي المرقسي المكرم لسنين عديدة.

وكان قد صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد حلول الروح القدس صباح أمس، في كنج مريوط، تعرض بعده لوعكة صحية طارئة، وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وعلى هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا

طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا وراعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وآبائنا الرسل ومصاف القديسين.

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