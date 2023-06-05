مستعد لتجسيد سيرة "البابا شنودة".. أبرز تصريحات حسن يوسف خلال ندوة تكريمه بقصر السينما

كرم قصر ثقافة السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما الفنان حسن يوسف، الأحد، والتي أدارها المخرج عادل عوض تكريما لمشواره الفني.

وأهدى الفنان تامر عبد المنعم الفنان الكبير حسن يوسف درع الهيئة وسلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بحضور ابنته “ناريمان”.

حسن يوسف

ويرصد الدستور في السطور التالية أبرز تصريحات حسن يوسف خلال ندوته تكريمه

كانت تجمعني صداقة بالبابا شنودة عن طريق الشيخ الشعراوي وكنت أجسد مسيرته بعد نجاح “إمام الدعاء” ولكن المشروع توقف بسبب مشكلات إنتاجية ومستعد لتجسيد سيرته حتى الآن.

شمس البارودي نسيت التمثيل وكان أجرها 20 ألف جنيها وكانت الأعلى أجرا قبل اعتزالها.

كنت قريب جدا من الراحلة سعاد حسني وزورتها انا وشمس البارودي قبل وفاتها في لندن.

سعاد حسني حياتها كانت تعيسة وكنت أنصحها كثيرا وكنت أقول لها “استخدمي عقلك” ولكنها كانت لا تلتفت للنصائح.

بشجع نادي الزمالك وكنت أحيانا ألغي أوردر تصوير لمشاهدة المباراة.

حسين الإمام أول من اكتشف موهبتي التمثيلية واعتبره أحسن مخرج سينمائي وله فضل كبير علي.

المخرج حلمي رفلة الأب الروحي للوسط الفني وكان يحافظ على علاقته مع كل الوسط.

نجلي عمر يحضر لفيلم تسجيلي عن علاقتي بشمس البارودي وعلاقتنا الأسرية والتصوير سيكون داخل المنزل.

يذكر أن آخر ظهور للفنان حسن يوسف فى عمل فنى، خلال مسلسل "الضاهر" الذى عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم، ودارين حداد وآخرين، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.