بعد إصابة البابا تواضروس به.. أبرز المعلومات عن التهاب العصب السابع

تعرض البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لوعكة صحية وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، حيث وجد أنه مصاب بالتهاب في العصب السابع.

ويعتبر العصب السابع من الأمراض التي يصاب بها البعض فجأة دون مقدمات، وبالتزامن مع تصدر المرض التريند بعدما أصيب البابا تواضروس الثاني به، نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن الإصابة بالعصب السابع بحسب الموقع الطبي "verywellhealth":

ما هو العصب السابع:

العصب السابع من الأمراض التي تصيب الوجه، حيث انه يعد واحدًا من أعصاب الجمجمة، وهى مجموعة من اثنى عشر عصبا تخرج مباشرة من المخ وجذع المخ، ويعتبر العصب الوجهى هو سابع هذه الأعصاب الاثنى عشر وهو مسئول عن حركة عضلات الوجه وبعض عضلات الرقبة.

وهو مسئول أيضًا عن التذوق فى الثلثين الأماميين من اللسان، واحساس البشرة فى جزء صغير من الأذن الخارجية، بالاضافة الى تغذية عدد من الغدد اللعابية والغدد الدمعية.

أسباب التهاب العصب السابع:

هناك العديد من الأسباب التى قد تؤدى الى التهاب أو شلل العصب السابع وتتمثل في:

-التسمم ببعض المواد

-الحمل وخاصة في الثلث الثالث

-إصابات الدماغ والوجه

-الأورام

العدوي الفيروسية:

يمكن أن تتسبب العدوي الفيروسية في إلتهاب العصب السابع، والعدوي الفيروسية هي:

-التهابات الفيروس المضخم للخلايا

-أمراض الجهاز التنفسي

-الهربس التناسلي

-مرض ينتقل عن طريق حشرة القراد

-فيروس مرض اليد والقدم والفم

-الحصبة الألمانية

أعراض التهاب العصب السابع:

تدلي الحاجب في الجهة المصابة، وعدم القدرة على تحريك الجبهة والحاجب وزاوية من الفم.

تشنجات لاإرادية في الوجه.

التحدث بشكل غير مفسر.

حدوث مشاكل عند تناول الأكل والشرب، مثل سقوط الطعام من الفم.

فقدان حاستي التذوق والشم، والشعور بانسداد في الأنف.

عدم القدرة على إغلاق العين.

علاج التهاب العصب السابع:

يتمكن أغلب المصابين بالعصب السابع من الشفاء التام، حيث يتم التحسن بدرجات كبيرة خلال أسابيع أو شهور باتباع الادوية وجلسات العلاج الطبيعي.

عن طريق الاستمرار في العلاج الطبيعي يمكن أن يختفى أثار الإصابة بالعصب الساب خلال ثلاثة أشهر، وتزيد الفرصة في التعافى بشكل كامل.

أولًا : العلاجات الدوائية

-الكورتيزون ومشتقاته

-مضادات الالتهاب التي تعمل على تقليل الورم حول العصب وتساعد في استعادة القدرة العضلية بشكل أسرع

-العلاجات الذي يبدأ خلال 48 ساعة من بداية الأعراض.

-أدوية المضادة للفيروسات مثل أسيكلوفير فى حالة الاصابة بفيروس هربس، حيث تساعد على سرعة التعافى أيضًا.

علاجات منزلية لالتهاب العصب السابع

-الحرص على مضغ العلكة في المنزل بشكل مستمر، حيث تعمل على تمرين عضلات الفك.

-ممارسة التمارين الخاصة بعضلات الوجه، حيث ثساعد في تقلص واسترخاء العضلات وتعمل على تقويتها.

-تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط باستمرار.

-تناول الأطعمة سهلة المضغ والبلع حتى لا يتعرض المصاب للمضاعفات.

-تطبيق تعليمات متخصصي العلاج الطبيعي التي تحدد للمصاب لتنفيذها أثناء تواجده بالمنزل.