أخبار الظهيرة| الشبكة القومية للزلازل تُسجل 5 هزات أرضية.. والكنائس تصلى من أجل سلامة البابا تواضروس

شهدت الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار التي شملت أحداثا سياسية واجتماعية ورياضية وعالمية، ولذلك يرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

مصر تستعد لاستضافة أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصرى، فى اجتماع المجموعة الإفريقية ضمن التحضير لاجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمدينة نيروبى فى كينيا، وحضر الاجتماع أكثر من 28 وزيرًا وممثلًا للحكومات الإفريقية في مجال الإسكان والتنمية العمرانية، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأهلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد فى إياب نهائى إفريقيا

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلى تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الشبكة القومية للزلازل تُسجل 5 هزات أرضية فى السواحل المصرية والسعودية

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل 5 هزات أرضية ضعيفة في السواحل المصرية والسعودية في البحر الأحمر، منذ فجر اليوم الإثنين، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تصلى من أجل سلامة البابا تواضروس

رفع الأب الربان فيليبس عيسى، كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، الصلاة من أجل صحة وعافية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، في قداس عيد العنصرة المبارك لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

رئيس الوزراء: نأمل أن تصبح مصر أحد المراكز المهمة لتوطين صناعة السيارات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية، لاستكمال القراءة (اضغط هنا)