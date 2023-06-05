الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الشبكة القومية للزلازل تُسجل 5 هزات أرضية فى السواحل المصرية والسعودية

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال ـ تعبيرية

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل 5 هزات أرضية ضعيفة في السواحل المصرية والسعودية في البحر الأحمر منذ فجر اليوم الإثنين.

وبحسب بيانات محطات الزلازل؛ فإن الهزة الأرضية الأولى وقعت في الساعة الثالثة و43 دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 2.42 درجة على مقياس ريختر، وكان موقعها قبالة السواحل المصرية في محافظة البحر الأحمر.

ووقعت الهزة الأرضية الثانية في السواحل السعودية قبالة منطقة تبوك، في الساعة الرابعة و19 دقيقة، بقوة 1.79 درجة، وبعد نحو ساعة؛ وقعت هزة أرضية ثالثة قبالة السواحل المصرية بنفس القوة (1.79 درجة) على بُعد 36 كيلو من الغردقة.

كما وقعت هزات ضعيفتان، إحداهما في الساعة السادسة و40 دقيقة، والثانية في الساعة التاسعة، بقوة 1.62 درجة، في سواحل محافظة البحر الأحمر.

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