الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الوداد في إياب نهائي أفريقيا

يخوض الفريق الأول بالنادي الأهلى تدريباته اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويستأنف الفريق تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد خوض مباراة الذهاب أمس أمام الوداد المغربي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة.

ويبدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق إعادة ترتيب الأوراق من جديد عقب مباراة الأمس استعدادا لمواجهة بطل المغرب فى الدار البيضاء يوم الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يشاهد كولر والجهاز المعاون له مباراة الفريق أمام الوداد المغربي لتحديد الثغرات التي وقع فيها اللاعبين خلال المباراة بعد هبوط المستوي الفني والبدني خلال سير اللقاء.

ويؤدي اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الوداد تدريبات استشفائية سواء في الجيم أو الجري حول الملعب من أجل تفادي الإجهاد البدني من أجل راحتهم، كما سيخوض باقي اللاعبين المران بشكل طبيعي استعداداً لمباراة الإياب في المغرب.