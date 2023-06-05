«الحياة» تعرض «مدد» للإعلامي عبدالفتاح مصطفى قريبا (فيديو)

عرضت قناة «الحياة» أحدث برامجها «مدد» الذي سيقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، على شاشة القناة قريبًا.

وبدأت «الحياة» في عرض التيزر التشويقي للبرنامج على شاشتها الفضائية ومنصاتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، استعدادا لعرضه قريبا.

«مدد» برنامج أسبوعي يمزج بين القيم الروحية للتصوف والتراث الفني والغنائي المرتبط به، ويلقي الضوء على الجوانب الروحية في الإسلام، وإحياء مدرسة الإنشاد المصرية، ويهدف لتغطية موالد آل البيت وأولياء الله على مستوى الجمهورية ومنها موالد سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة وسيدي العارف وأبو الحسن الشاذلي وغيرهم الكثير.

كما يستضيف البرنامج أقوى المنشدين والفرق الإنشادية والمبتهلين في مصر والعالم الإسلامي، ومن أبرز ضيوف البرنامج فرقة الحضرة، فرقة أبو شعر، التهامي، فرقة المرعشلي، بالإضافة إلى مبتهلي الإذاعة المصرية على سبيل المثال منتصر الأكرت، محمد الجزار، سعيد هزاع، وغيرهم.

بالإضافة إلى استضافة عدد كبير من المواهب الشبابية من المنشدين والمبتهلين لتسليط الضوء على مواهبهم المختلفة والمميزة.

https://www.facebook.com/watch/?v=223006520508866&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=l2pjGR&ref=sharing