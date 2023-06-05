الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"أمن المنافذ": ضبط 5 قضايا تهريب وتحرير 2024 مخالفات مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، حملات أمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

- في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط 2 قضية

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2024) مخالفات مرورية متنوعة.

-في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط ( 5 ) قضايا.

 

- في مجال الأمن العام: ضبط (18) قضية.

 

- في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط 2 قضية.

 

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (203 ) حكما قضائيا متنوعا.

 

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (2) قضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

أمن المنافذ بوزارة الداخلية جرائم التهريب

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