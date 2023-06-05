بمستشفى هرمل التذكارى بمنوف.. رئيس الأسقفية يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من معهد التمريض

شهد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية حفل تخرج الدفعة الثالثة من معهد التمريض التابع لمستشفى منوف الأسقفية إذ عمل المعهد على تدريب ممرضات من المسلمين والمسيحيين على أسس وعلوم التمريض الحديثة في تدريب مدته عامين.

وأعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بالخريجات الجدد مؤكدًا على الدور الحيوي والإنساني لمهنة التمريض التي تلعب دورًا حاسمًا في توفير الرعاية الصحية والإنسانية للمرضى وتشكل جسرًا يربط بين المعاني الروحية والخدمة الطبية.

فيما أكد دكتور سمير رزق الله مدير مستشفى منوف إن الخريجات عملن بجد وتفاني لمدة عامين كاملين في جهد يجمع بين الدراسة النظرية والخبرة العملية حرصًا منهن على تطوير المستشفى والنمو الذاتي وراحة المرضى.

وأكدت نجلاء أطناس الطالبة الأولى على الدفعة في كلمتها نيابة عن الخريجات على ما قدمته هيئة التدريس والمستشفى من دعم طوال فترة الدراسة التي أضافت لرحلتهن العملية الكثير وسوف تنعكس على خبراتهن المهنية في المستقبل

كما قدم كانون حمدي راعي كنيسة منوف صلاة خاصة للخريجات سائلًا الله أن ينفع بهن المستشفى والوطن وأن يوفقهن لخدمة وراحة المرضى والمتعبين.

جدير بالذكر إنه تم افتتاح مدرسة تدريب الممرضين فى مستشفى هرمل التذكارى بمنوف فى عام 2017 لتضم عدد 10 متدربين وتم تخريجهم فى عام 2019 ثم البدء فى تدريب عدد 12 ممرضة فى عام 2019 الذين ويليهم الدفعة الثالثة والحالية عام 2023.

وكانت قد نظمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مدرسة الليسيه الفرنسية ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب لمدة يوم وذلك بمقر المدرسة بمنطقة المعادى.

قدمت وحدة الصم ورشة عمل تتضمن أساسيات لغة الإشارة مثل كيفية التعرف على الأسماء والأعمار والحروف العربية والإنجليزية بالإضافة للأرقام، حيث قُدمت الورشة لحوالى 25 طالبا تتراوح أعمارهم من سن 12 وحتى 18 سنة.