الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بمستشفى هرمل التذكارى بمنوف.. رئيس الأسقفية يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من معهد التمريض

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

شهد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية حفل تخرج الدفعة الثالثة من معهد التمريض التابع لمستشفى منوف الأسقفية إذ عمل المعهد على تدريب ممرضات من المسلمين والمسيحيين على أسس وعلوم التمريض الحديثة في تدريب مدته عامين.

وأعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية عن سعادته بالخريجات الجدد مؤكدًا على الدور الحيوي والإنساني لمهنة التمريض التي تلعب دورًا حاسمًا في توفير الرعاية الصحية والإنسانية للمرضى وتشكل جسرًا يربط بين المعاني الروحية والخدمة الطبية.

فيما أكد دكتور سمير رزق الله مدير مستشفى منوف إن الخريجات عملن بجد وتفاني لمدة عامين كاملين في جهد يجمع بين الدراسة النظرية والخبرة العملية حرصًا منهن على تطوير المستشفى والنمو الذاتي وراحة المرضى.

وأكدت نجلاء أطناس الطالبة الأولى على الدفعة في كلمتها نيابة عن الخريجات على ما قدمته هيئة التدريس والمستشفى من دعم طوال فترة الدراسة التي أضافت لرحلتهن العملية الكثير وسوف تنعكس على خبراتهن المهنية في المستقبل

كما قدم كانون حمدي  راعي كنيسة منوف صلاة خاصة للخريجات سائلًا الله أن ينفع بهن المستشفى والوطن وأن يوفقهن لخدمة وراحة المرضى والمتعبين.

جدير بالذكر إنه تم افتتاح مدرسة تدريب الممرضين فى مستشفى هرمل التذكارى بمنوف فى عام 2017 لتضم عدد 10 متدربين وتم تخريجهم فى عام 2019  ثم البدء فى تدريب عدد 12 ممرضة فى عام 2019 الذين ويليهم الدفعة الثالثة والحالية عام 2023.

وكانت قد نظمت وحدة تعليم الصم وضعاف السمع التابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالتعاون مع مدرسة الليسيه الفرنسية ورشة عمل لتعليم أساسيات لغة الإشارة للطلاب لمدة يوم وذلك بمقر المدرسة بمنطقة المعادى.

   قدمت وحدة الصم ورشة عمل تتضمن أساسيات لغة الإشارة مثل كيفية التعرف على الأسماء والأعمار والحروف العربية والإنجليزية بالإضافة للأرقام، حيث قُدمت الورشة لحوالى 25 طالبا تتراوح أعمارهم من سن 12 وحتى 18 سنة.

 

افتتاح مدرسة الإسكندرية الاسكندري الأسقفية اقل الأسقف الخبرة العملية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الدكتور سامي فوزي الدفعة الثالثة

الأكثر قراءة

كشف غموض العثور على جثة شخص ملقاة فى شارع بالقليوبية

عملت بنصيحة ياسمين عز.. «رشا» تعود لزوجها بعد انفصال 7 سنوات

3120 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى الأولى بالرعاية بالفيوم

وفاة رئيس لجنة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية بإحدى لجان التعليم الفنى بسوهاج

"كنت عايز أسرقه قاومني".. اعترافات قاتل شاب في الخصوص

"هيموت من العطش".. أقوال والدة طفل توفي نتيجة صعقة بالكهرباء بالقاهرة الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس