"اسباير كابيتال" تتحول إلى الخسائر خلال الربع الأول من 2023

اظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 279.42 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 1.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 51.51 مليون جنيه، مقابل 22.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 1.13 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 393.35 ألف جنيه في الربع الأول من العام الماضي.