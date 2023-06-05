الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"اسباير كابيتال" تتحول إلى الخسائر خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

اظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم، أنها سجلت خسائر بلغت 279.42 ألف جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 1.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 51.51 مليون جنيه، مقابل 22.73 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، بلغت أرباح الشركة 1.13 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 393.35 ألف جنيه في الربع الأول من العام الماضي.

القابضة للاستثمارات استثمارات ارباح الشركة ربحية إيرادات الشركة بداية لبورصة للاستثمارات لقوائم المالية مماثلة

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