الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الداخلية" توافق لـ21 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الداخلية
"الداخلية"

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ21 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية. 

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، كما نشرت الجريدة قرارا برد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا آخرين.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

الجريدة الرسمية وزارة الداخلية الجنسيات الأجنبية

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