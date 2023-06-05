الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إبراهيموفيتش يتصدر التريند عقب اعتزاله.. تعرف على مسيرته

زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش

تصدر لاعب كرة القدم السويدي إبراهيموفيتش التريند ومحرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن أعلن اعتزاله عقب 24 عامًا من الإنجازات والأهداف مع مختلف الفرق.

وبالتزامن مع تصدره التريند عقب اعتزاله نقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن اللاعب إبراهيموفيتش:

اعتزل إبراهيموفيتش بعد 42 عامًا من مسيرته الكروية، حيث لعب مع 9 فرق وسجل 561 هدفًا للأندية والمنتخب خلال مسيرته التي استمرت 24 عامًا، كما بدأ المهاجم السويدي احترافيته مع نادي مالمو عام 1999، وذلك قبل أن ينتقل إلى أمستردام ويلعب مع أياكس بعد عامين.

واستطاع أن يفوز إبراهيموفيتش مع الفريق الهولندي بلقب الدوري مرتين ولقب الكأس عام 2002، كما لعب بعد ذلك مع عمالقة في أوروبا مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، كما لعب في الدوري الأمريكي مع "LA Galaxy".

اعتزل إبراهيموفيتش وهو أفضل هداف للسويد على الإطلاق برصيد 62 هدفًا في 121 مباراة دولية، ولم يكن ذلك اعتزاله الأول، حيث اعتزل كرة القدم الدولية عقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016 لكنه عاد للمشاركة في تصفيات كأس العالم في عام 2021.

وأنهى إبرا مسيرته بملعب سان سيرو الذي شهد لحظات مؤثرة عندما ودع زلاتان إبراهيموفيتش جماهيره أمس بملعب فريقه ميلان، حيث قدم مباراة ميلان وفريق هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وظهر إبراهيموفيتش في ملعب سان سيرو للمرة الأخيرة، وذلك عقب إعلانه عن انتهاء عقده في نهاية الموسم الحالي، بوجود زوجته وأبنائه، وكانت ملامح إبرا مليئة بالحزن وبدت الدموع تنساب من عينيه، كما قام بتوجيه قبلات للجماهير التي قدمت له التهاني والتحية قبل انطلاق المباراة.

اللاعب إبراهيموفيتش السويدي إبراهيموفيتش مسيرته الكروية نادي مالمو يوفنتوس انتر ميلان لغجري الدورى الايطالى

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