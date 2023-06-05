الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمن العام السعودى يحذر من الاستجابة لحملات الحج "الوهمية"

مكة المكرمة
مكة المكرمة

حذّر الأمن العام السعودى، المواطنين والمقيمين، الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج لعام 1444هـ عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

 

وأكد الأمن العام السعودى -وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس)- أن الجهات الأمنية تتابع ما ينشر من إعلانات تهدف إلى الاحتيال على الراغبين في الحج، وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق القائمين عليها، داعيا إلى التقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من وزارة الحج والعمرة في حج هذا العام عبر المسار الإلكتروني وتطبيق نسك، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التى تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آليًا، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.

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