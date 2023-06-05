ماكرون يعلن إرسال تعزيزات فرنسية إلى كندا للمساعدة فى مواجهة حرائق الغابات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده تستعد لإرسال مساعدات وتعزيزات إلى كندا حيث تضررت البلاد بحرائق هائلة ومدمرة منذ عدة أسابيع، منها 361 حريقا ما زال مشتعلا حتى الآن.

وأعلن ماكرون أن 100 من رجال الإطفاء والخبراء الفرنسيين سيتم إرسالهم عبر المحيط الأطلسي، حيث دمرت الحرائق أكثر من 2.7 مليون هكتار منذ بداية العام الجاري في كندا، أي ثمانية أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية، حسب السلطات الكندية، في كل من شرق وغرب البلاد، كما أُجبر عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح.



وكتب ماكرون في تغريدة على موقع تويتر "كندا تواجه حرائق مروعة. فرنسا تقف بجانبها ومتضامنة معها".



وأضاف: "يستعد مئات من رجال الإطفاء الفرنسيين التوجه لكندا لمكافحة النيران بجانب زملائهم في مقاطعة كيبيك". أصدقاؤنا الكنديون، التعزيزات قادمة".



وتشهد كندا واحدا من أسوأ فصول الربيع على مستوى الحرائق التي طالت كل منطقة تقريبا وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح في الأسابيع الأخيرة.



وبعد غرب البلاد ومقاطعتي البرتا وساسكاتشيوان مطلع مايو، امتدت النيران إلى الشرق في نيو اسكتلندا وكيبيك اللتين طالتهما حرائق هائلة بسبب الطقس الحار والجاف.



ودمرت الحرائق أكثر من 2.7 مليون هكتار حتى الآن في عام 2023 في البلاد، أي ثمانية أضعاف متوسط السنوات الثلاثين الماضية، حسب السلطات الكندية.