سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

مع بدء أول التعاملات المالية في الصباح الباكر شغل بال المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث تداول متوسط أسعار الدولار مقابل سعر الجنيه بالقطاع المصرفي المصري اليوم الإثنين 5 مايو 2023 ما بين مبلغ 30.95 جنيه شراء وقيمة 30.85 جنيه بيع.

سعر الدولار اليوم الإثنين في البنوك المصرية

وبلغ متوسط أسعار شراء وبيع الدولار في السوق السوداء نحو مبلغ 39 جنيهًا و39.75 جنيه، وذلك على الترتيب.

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير سعر الدولار اليوم الإثنين 5- 6- 2023.

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم الإثنين 5 مايو مقابل سعر الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 5 يونيو 2023.

- الدولار فى البنك المركزي المصري اليوم عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى البنك الأهلي المصري اليوم عند 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيع.

- الدولار فى بنك مصر اليوم الإثنين 5 مايو عند 30.75 جنيه شراء و30.85 جنيه بيع.

- الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم عند 30.90 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى البنك التجاري الدولي - مصر اليوم الإثنين 5 مايو عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى «QNB» اليوم عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي اليوم الإثنين 5 مايو عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى بنك التعمير والإسكان اليوم عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى بنك الكويت الوطني اليوم عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى المصرف المتحد اليوم عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى بنك الإسكندرية اليوم عند 30.85 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.

- الدولار فى ميد بنك اليوم عند 30.88 جنيه شراء و30.95 جنيه بيع.