سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

مع قرب انطلاق موسم الحج يزداد التساؤل عن سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، 5 يونيو 2023 في البنوك المصرية من قبل الحجاج والمسافرين إلى المملكة العربية السعودية، حيث شهدت أسعار الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل سعر الجنيه المصري اليوم بآخر تحديث لجميع البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع عودة العمل بداخل البنوك عقب انتهاء العطلة الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في البنوك المصرية

وتوفر «الدستور » في هذا التقرير سعر الريال السعودي في اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل بنك مصر مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك الأهلي المصري مستوى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل بنك HSBC

سجل سعر الريال السعودي داخل بنكHSBC مقابل الجنيه اليوم مستوى 8.25 جنيه للشراء، و8.4 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 8.23 للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي داخل بنك المشرق أمام الجنيه مستوى 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 بداخل بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية اليوم مستوى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي داخل البنك التجاري الدولي اليوم مستوى 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل البنك المصري الخليجي

سجل الريال السعودي أمام الجنيه داخل البنك المصري الخليجي مستوى 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 داخل بنك كريدي أجريكول

سجل الريال السعودي أمام الجنيه داخل بنك كريدي أجريكول مستوى 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.