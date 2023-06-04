توزيع درجات الفيزياء للثانوية العامة 2023 والدرجة النهائية

توزيع درجات الفيزياء للثانوية العامة 2023 من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، "الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر خلال السطور التالية:

توزيع درجات الفيزياء للثانوية العامة 2023

أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة عن توزيع درجات امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة للعام الميلادى الحالى 2023،عقب تعديله ليكون كالتالي:

الأسئلة المقالية

تم تحديد 4 درجات الأسئلة المقالية، وعدد الأسئلة سؤالين لكل واحد منها تم رصد درجتين.

الأسئلة الموضوعية

بينما تم تحديد 56 درجة للأسئلة الموضوعية وعددها 56 سؤال وبذلك يكون كل سؤال له درجة واحدة .

إجمالى درجات مادة الفيزياء للعام الدراسى 2023

ومن خلال جمع درجات الاسئلة المقالية ودرجات الأسئلة الموضوعية يكون المجموع الكلى 60 درجة لمادة الفيزياء .

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، عقد مؤتمر منذ عدة أشهر فى مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحدث خلاله عن تعديل توزيع درجات مواد الثانوية العامة وكذلك أعلن عن موعد الإمتحانات والمقرر لها 12 يونيو الحالى.

جدول امتحانات الشعبة الأدبية للثانوية العامة 2023

يفترض أن موعد امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب 2023 يوم الثلاثاء 12 يونيو الحالى وتنتهى الخميس 13 يوليو، ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو وتأتي كالآتي:

يوم الإثنين 12 يونيو

امتحان مادتا التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو

امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو

امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو

اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو

امتحان مادة الجغرافيا.

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 ثم يستأنف الامتحانات.

يوم الأحد 2 يوليو

امتحان مادة التاريخ

يوم الخميس 6 يوليو

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الأحد 9 يوليو

امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الخميس 13 يوليو

امتحان مادة الفلسفة والمنطق.