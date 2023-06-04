الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جلسة بين فيتوريا وصلاح لتحديد مصيره من المشاركة في ودية جنوب السودان

محمد صلاح
محمد صلاح

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عقد جلسة خاصة مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب فى معسكر الفراعنة الذى ينطلق يوم 10 يونيو المقبل، لمعرفة رأيه من المشاركة فى ودية جنوب السودان المقرر لها يوم 18 يونيو الجاري.

 

ويدخل المنتخب معسكرا مغلقا بداية من يوم 10 من الشهر الجارىء استعدادا لمواجهة غينيا، يوم 14 يونيو في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ومباراة جنوب السودان المقرر إقامتها في مصر.

 

ويعقد روى فيتوريا مؤتمرا صحفيا يوم 7 يونيو المقبل للإعلان عن القائمة المحلية ، بعدما اختار قائمة مبدئية من المحترفين تضم 7 لاعبين هم: محمد صلاح وأحمد حجازي قائد الاتحاد السعودي وأحمد حمدي لاعب مونتريال الكندي، وسام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي محمود حسن (تريزيجيه) لاعب طرابزون سبور التركي للتشكيلة بعد غيابه عن مباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية بسبب الإصابة ومصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي.

 

واستقر الجهاز الفني للمنتخب على السفر إلي المغرب يوم 12 يونيو المقبل  ، بعدما اختار الاتحاد الغيني المغرب لاستضافة المباراة لعدم قانونية ملاعب غينيا، بعد الاشتراطات التى وضعها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الملاعب لاستضافة المباريات الدولية.

 

واتفق الجهاز الإداري للمنتخب على بقاء لاعبى الأهلي الدوليين بالمغرب بعد خوض مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

 

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