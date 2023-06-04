أصالة تطرح أغنية "فقدت نفسي" بتوزيع جديد (فيديو)

طرحت النجمة أصالة نصري أغنية “فقدت نفسي” بتوزيع جديد عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية وحمل التوزيع الجديد توقيع “عراب”.

أغنية فقدت نفسي من كلمات الشاعر الغنائي حذيفة العرجي، والملحن رامي الشافعي، والموزع الموسيقي عمر صباغ.

وتقول كلمات أغنية “فقدت نفسي”: “لم يكذبِ الليل حين الليل أخبرني أنَّ الذي غابَ دهراً لن يعودَ غَدا أنا كرهتكَ لا أخفيْك من زَمن وصرت أكره من كرهي لك البلدا فقدت نفسي لمّا صرتُ أتبعها فعظَّم الله أَجري في الذي فقدا قلبي وروحي وحبٌّ كان يَجمَعُنا أن لا تعودَ سألنا الواحد الأحد فقدت نفسي لمّا صرتُ أتبعها فعظَّم الله أَجري في الذي فقدا قلبي وروحي وحبٌّ كان يَجمَعُنا أن لا تعودَ سألنا الواحد الأحد أنا منحتك إحساسي وعاطفتي وكنتَ أهلي ولكن لم تَعُد أحدا أذقتَني المرَّ تلوَ المرِّ، مبتسماً فالآن بعداً وحرماناً عش الأبدا فقدت نفسي لمّا صرتُ أتبعها فعظَّم الله أَجري في الذي فقدا قلبي وروحي وحبٌّ كان يَجمَعُنا أن لا تعودَ سألنا الواحد الأحد فقدت نفسي لمّا صرتُ أتبعها فعظَّم الله أَجري في الذي فقدا قلبي وروحي وحبٌّ كان يَجمَعُنا أن لا تعودَ سألنا الواحد الأحد”.

آخر أعمال أصالة الغنائية

وكانت أصالة طرحت مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "شبيه روحى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب.

كما طرحت أغنية بعنوان "سيد الغرام"، الأسابيع الماضية وهى ديو مع المطربة أسماء لمنور.

ونشرت أصالة جزءًا من الأغنية من خلال حساب على إنستجرام وعلقت عليها بـ"أغنية فيها كمّ من الفرح والجاذب ماعندي شك بقبولها عندكم لأنها حلوة وانصنعت بكلّ الحُبّ والصحبة الطويلة اللي بيني وبين شريكتي فيها الموهوبة الكبيرة صاحبة أحلى بحّة بالتّاريخ أسماء لمنوّر".