الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد والسجن من 3 لـ15 سنة لـ14 عضوًا بخلية إرهابية في المحلة

حبس
حبس

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية اليوم، حكمها على 14 متهم بأحكام بالمؤبد وأخرى تتراوح ما بين 3 و7 و15 سنة بتهمة بتكوين خلية إرهابية لتصنيع المفرقعات وجرائم تهدف إلى تكدير أمن وسلم الدولة وحياة المواطنين بتفجيرهم قضبان السكك الحديدية.

وكان المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الأسبق وغرب طنطا حاليا أحال المتهمين الأربعة عشر بتهمة ارتكاب واقعة تفخيخ قضبان السكك الحديدية بخط "السنطة_ طنطا" باستخدام مواد المفرقعات بقصد تخريب الممتلكات العامة للهيئة السكك الحديدية.

وكشف أمر الإحالة عن تكوين خلية إرهابية بين المتهمين أنفسهم من خلال مصادر تمويل خارجية، بقصد ارهاب المواطنين بالتنسيق مع كوادر بجماعة الإخوان الإرهابية عن طريق التحريض والاتفاق علي ترويع أمن وحياة المواطنين.

وأضاف أمر الإحالة علي بنود ارتكاب أفراد الخلية مراحل التدريب علي استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات سعيا في تخريب الممتلكات العامة والإضرار بالمال العام.

الدائرة الخامسة جنايات المحلة تكدير أمن وسلم الدولة قضبان السكك الحديدية خلية إرهابية

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