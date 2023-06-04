الأحد 04 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| مباراة الأهلي والوداد الأعلى بحثًا.. وأسماء أوائل الإعدادية في السويس

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

فى ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على قصة حياة الراحل محمود عبدالعزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، حيث ولد في 4 يونيو عام 1946 فى حى الورديان بمحافظة الإسكندرية، وبدأ يمارس هوايته المفضلة فى مسرح كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

قال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، إن المديرية حددت ترتيب الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الاعدادية، وأضاف عمارة، أن 4 من العشرة الأوائل حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد بمجموع كلي 100%.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأهلي والوداد.. كيف استعد جمهور الفريقين لمباراة نهائي أفريقيا؟ (بيانات)

لا تكفي الأرقام والإحصائيات لوصف ما يعنيه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، فهو نهائي العشق والجنون، الذي يجمع بين قطبي الكرة في شمال أفريقيا، وبين جماهير عريضة تتجاوز حدود البلدين، فمنذ أن تأسس الفريقان في بداية القرن الماضي، أصبحا محط أنظار وتشجيع الملايين من المشجعين في كل ركن من أركان القارة السمراء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير خارجية العراق: موقف بغداد تجاه الأزمة السورية ثابت (فيديو)

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الوضع الأمني الذي تشهده سوريا يؤثر بشكل مباشر على الداخل العراقي، مؤكدًا أن موقف بغداد تجاه الأزمة السورية كان ثابتًا ويتلخص في ضرورة حلها سياسيًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أكثر الكلمات البحثية حاليا مشاهدة عبر محرك جوجل العالمي حيث يترقب المباراة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حيث تأهل المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي فيما تأهل الواد عقب تعادله مع مباراة صن دوانز 2/2.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لو فاتك الترند السياسية والفنية لراحل محمود عبدالعزيز محمود عبدالعزيز أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس الاهلي والوداد وزير خارجية العراق

الأكثر قراءة

نص أقوال الفنان صبرى عبدالمنعم فى "واقعة النصب": استغلوا مرضى واستولوا على 360 ألف دولار (خاص)

الشرطة تطارد متهما شرع فى قتل صبى بأرض اللواء

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2023

المشدد 10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة التنقيب عن الآثار فى سوهاج

أمين مجذوب لـ"الدستور": المبادرة المصرية القطرية بشأن السودان "فرصة تاريخية"

السجن 3 سنوات للمتهمين بالشروع فى قتل طالب بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

أشرف عبدالشافي

يا أحمد هذا أبوك.. صلاح السقا.. المذكرات المجهولة لـ«رائد فن العرائس»

د.أحمد الخميسى

رفاعة الطهطاوى.. وثيقة زواج

علي سعدة

شعب خدوم بطبعه

د. منى حلمى

أشرس الأعداء

محمد محمود عمارة

نسب الأطفال الحائر بين فتاوى العصر العباسى ونتائج الـDNA

د هند جاد

كيسنجر.. عصفور من حجر

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

"التعاون الإسلامي" يدين سماح حكومة الاحتلال بإقامة 6 بؤر استيطانية عشوائية

الخارجية الفلسطينية: غياب المحاسبة يُشجع الاحتلال على تسريع ضم الضفة

وثائق الشاباك تكشف تجنيد مصر لجاسوس من الجيش الإسرائيلي.. ما القصة؟ (صور)