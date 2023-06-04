لو فاتك التريند| مباراة الأهلي والوداد الأعلى بحثًا.. وأسماء أوائل الإعدادية في السويس

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

فى ذكرى ميلاد الساحر.. تعرف على قصة حياة الراحل محمود عبدالعزيز

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، حيث ولد في 4 يونيو عام 1946 فى حى الورديان بمحافظة الإسكندرية، وبدأ يمارس هوايته المفضلة فى مسرح كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في السويس

قال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، ياسر عمارة، إن المديرية حددت ترتيب الطلبة والطالبات أوائل الشهادة الاعدادية، وأضاف عمارة، أن 4 من العشرة الأوائل حصلوا على الدرجات النهائية في جميع المواد بمجموع كلي 100%.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الأهلي والوداد.. كيف استعد جمهور الفريقين لمباراة نهائي أفريقيا؟ (بيانات)

لا تكفي الأرقام والإحصائيات لوصف ما يعنيه نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد، فهو نهائي العشق والجنون، الذي يجمع بين قطبي الكرة في شمال أفريقيا، وبين جماهير عريضة تتجاوز حدود البلدين، فمنذ أن تأسس الفريقان في بداية القرن الماضي، أصبحا محط أنظار وتشجيع الملايين من المشجعين في كل ركن من أركان القارة السمراء.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

وزير خارجية العراق: موقف بغداد تجاه الأزمة السورية ثابت (فيديو)

قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن الوضع الأمني الذي تشهده سوريا يؤثر بشكل مباشر على الداخل العراقي، مؤكدًا أن موقف بغداد تجاه الأزمة السورية كان ثابتًا ويتلخص في ضرورة حلها سياسيًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أكثر الكلمات البحثية حاليا مشاهدة عبر محرك جوجل العالمي حيث يترقب المباراة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حيث تأهل المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي فيما تأهل الواد عقب تعادله مع مباراة صن دوانز 2/2.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)