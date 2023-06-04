تردد القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا من أكثر الكلمات البحثية حاليا مشاهدة عبر محرك جوجل العالمي حيث يترقب المباراة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حيث تأهل المارد الأحمر على حساب الترجي التونسي فيما تأهل الواد عقب تعادله مع مباراة صن دوانز 2/2.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تنقل مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال افريقيا هذا الموسم 2022-2023 بشكل حصري والتي ستجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي مجموعة قنوات بين سبورت القطرية، وذلك عبر ترددها bein sport HD 4 والتي يمكن ضبطها وفقا للإحداثيات التالية:-

تردد bein sport HD 4

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد bein sport HD 4

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد : 11585.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

كما يمكن أيضا متابعة المباراة من خلال التردد الأرضي لقناة Time Sport تايم سبورت وفقا للإحداثيات التالية:-

قناة Time Sport الأرضي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 10853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا وموعد إقامة المباراة أبرز التساؤلات حاليا عبر المنصات الإلكترونية حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الرياضي في تمام الساعة التاسعة مساءا اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023 بتوقيت القاهرة ومكه المكرمة.

بينما تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة والساعة الثامنة مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

يذكر أن نادي الأهلي المصري لعب في نهائي أبطال افريقيا 27 مباراة وفاز في 11 مباراة وتعادل في 11 مباراة وخسر في 5 مباريات وأحرز 35 هدفا واستقبل في شباكه نحو 21 هدفا حيث يحمل المارد الأحمر الرقم القياسي للوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا برصيد 16 مرة يليه القلعة البيضاء برصيد 8 مرات ثم مازيمبي الكونغولي وكوتوكو الغاني برصيد 7 مرات لكل منهما ثم هافيا كوناكري الغيني والوداد المغربي برصيد 5 مرات لكل منهما والرجاء المغربي برصيد 4 مرات.

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